В автобусах Ярославля не будут требовать входить только через переднюю дверь

Для городских автобусов Ярославля не запланирован ввод системы, при которой пассажирам разрешено заходить в салон общественного транспорта только через переднюю дверь, сообщили “Ъ-Ярославль” в пресс-службе мэрии города.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что с 23 марта вход в троллейбусы и трамваи Ярославля осуществляется только через переднюю дверь. Такое решение приняло руководство АО «Яргорэлектротранса».

По словам директора АО «Яргорэлектротранс» Сергея Завьялова, около 40% пассажиров не оплачивают поездку в общественном транспорте. Чтобы исключить подобные нарушения, пассажиры смогут входить только через переднюю дверь и сразу оплачивать проезд. Отмечается, что за нарушение данного распоряжения водителей транспортных средств будут лишать премий. Заходить в электротранспорт через средние двери разрешено только пассажирам с ограниченными возможностями по состоянию здоровья, беременным женщинам и пассажирам с детскими колясками.

Высадка пассажиров из салонов трамваев и троллейбусов будет осуществляться через вторую, третью и четвертую двери с 5-10 секундной задержкой после открывания передней двери.

Дарья Сабаева