EX.Paris заменит Биеннале антикваров

Объявлен срок, название и место проведения парижской антикварной ярмарки, призванной заменить Biennale Paris (бывшую Биеннале антикваров). Названная EX.Paris, она состоится в новом временном выставочном зале Grand Palais Ephemere, который строится сейчас на Марсовом поле по проекту архитектора Жан-Мишеля Вильмотта. Организаторы, Arts and Fine Crafts Foundation в сотрудничестве с Национальным синдикатом антикваров (SNA), намерены провести первую EX.Paris с 27 ноября по 5 декабря 2021 года.

Объясняя происхождение названия, организаторы приводят в своем пресс-релизе целый список превосходных эпитетов на EX-: «EX.Paris как EXposition, EXcellence, EXpertise, EXperience» и так далее. Однако обозреватели антикварного рынка встретили название скорее с иронией — не идет ли речь об «экс-биеннале».

Об исчезновении Biennale Paris читайте в материале “Ъ” «Антиквары покончили с прошлым».

Алексей Тарханов, Париж