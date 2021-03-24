«Экологическая ответственность не чужда аукционным домам»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, к какому прогрессу стремятся в аукционном доме.

Стремление быть экологически ответственным не чуждо и аукционным домам. Недавно громкое заявление сделал Christie’s: «Как лидер рынка мы несем особую ответственность за защиту окружающей среды и построение более устойчивого бизнеса, как сегодня, так и в будущем. Мы стремимся к внятным целям и коммуникации в отношении нашего прогресса, одновременно с этим поддерживая консолидацию индустрии»,— заявил генеральный директор Christie’s Гийом Черутти.

К какому же прогрессу стремятся в аукционном доме? К использованию возобновляемых энергетических источников и выходу на нулевой энергетический баланс к 2030 году, кроме того, к уменьшению уровня углеродных выбросов на 50% и снижению на 90%, к практически полному отказу от использования мусорных полигонов для отходов.

Когда думаешь об аукционном доме и отходах, то точно вспоминаешь о количестве печатной продукции — о пакетах, каталогах, приглашениях. Над этим в Christie’s тоже задумались и отныне обещают использовать в своей работе и для доставки клиентам исключительно пригодные для повторного использования упаковочные и печатные материалы.