Дефицит бюджета Нижнего Новгорода увеличили до 1,2 млрд рублей

Очередные изменения в бюджет Нижнего Новгорода одобрила городская дума на заседании 24 марта. С учетом корректировки доходная часть бюджета выросла на 157,9 млн до 38,29 млрд руб., расходная — на 535,2 млн руб. до 39,57 млрд руб. Дефицит составил 1,28 млрд руб.

В частности, 148 млн руб. направят на архитектурную подсветку зданий в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода, в том числе 13 млн руб. – на подсветку здания гимназии №1 на площади Минина.

Еще 85,8 млн руб. выделили на уплату первоначального взноса для покупки дорожной техники в лизинг, 13,9 млн руб. — на проектные работы для реконструкции стадиона «Водник».

Анастасия Еремина