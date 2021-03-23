В Краснодарском крае выявили 119 заболевших коронавирусом за сутки

119 новых случаев коронавируса выявили за минувшие сутки на Кубани. 12 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались. Об этом 23 марта 2021 года сообщили в региональном оперативном штабе по противодействию распространению инфекции.

Общее число заболевших в регионе составило 41 462 человека, включая 2 801 ребенка. Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения равен 730,5. Выздоровели 36 297 пациентов, скончались 2 233 человека.

В Краснодаре подтвердился 31 случай, в Сочи – 12. По шесть новых пациентов зарегистрировано в Новороссийске, Анапе и Калининском районе. В Армавире и Красноармейском районе - по пять, в Геленджике, Динском и Тихорецком районах - по четыре. В Апшеронском, Белореченском, Кавказском, Крыловском, Отрадненском и Славянском районах - по три. По два заразившихся в Брюховецком, Белоглинском, Гулькевичевском и Лабинском районах. В Кореновском, Туапсинском, Выселковском, Кущевском, Каневском, Ленинградском, Староминском, Щербиновском, Новопокровском и Павловском муниципалитетах - по одному.

Среди заболевших 71 женщина и 48 мужчин, включая двоих детей. Возраст пациентов составляет от 8 месяцев до 95 лет.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 22 марта 2021 года в регионе зафиксировано 124 случая заражения COVID-19. Максимальное количество заболевших выявлено в Краснодаре - 34 человека, в Сочи – 13, в Геленджике – 10.

Наталья Решетняк