Из-за севшего на мель судна открыли старые участки Суэцкого канала

Чтобы разгрузить движение, администрация Суэцкого канала открыла старые участки канала, сообщило AFP со ссылкой на заявление. После того как один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given сел на мель на юге канала и перекрыл тем самым движение, образовалась пробка из десятков грузовых судов.

The Suez Canal, one of the most important shipping lanes in the world, is reportedly blocked because someone accidentally got stuck with their giant container ship. The photo is unreal. pic.twitter.com/I2ACkBqPi2 — Marcel Dirsus (@marceldirsus) March 23, 2021

Для установки причин произошедшего направлен специально сформированный технический комитет. На берегу, у места ЧП, работают землекопы, сообщает Cairo24.

По информации Bloomberg, заблокированными остаются около ста судов. Как сообщил агентству в компании—фрахтователе судна, Ever Given «случайно сел на мель после отклонения от курса из-за предполагаемого внезапного сильного ветра». Операция по снятию судна с мели может продлиться еще около двух дней.

Как уточняет газета Financial Times, за несколько часов после инцидента с контейнеровозом у северного и южного входа в Суэцкий канал скопились суда, на борту которых находятся около 10 млн баррелей сырой нефти и нефтепродуктов. Эксперты, опрошенные изданием, считают, что блокировка судов может привести к сбою в глобальной цепочке поставок энергоносителей.

Контейнеровоз Ever Given компании Evergreen сел на мель накануне. Его длина — 400 м, ширина — 59 м. Судно следовало к порту Роттердама из района Янтянь в Китае. Контейнеровоз должен был прибыть в порт Нидерландов 31 марта. Буксиры несколько раз пытались снять судно с мели, но пока это не привело к успеху.

Суэцкий канал протяженностью 193 км является одним из самых посещаемых водных путей в мире, используемых нефтяными танкерами, доставляющими сырье с Ближнего Востока в Европу и Северную Америку. Через канал проходит около 12% объема мировой торговли, почти 10% морской торговли нефтью и 8% мирового СПГ.