Из-за севшего на мель судна открыли старые участки Суэцкого канала

Чтобы разгрузить движение, администрация Суэцкого канала открыла старые участки канала, сообщило AFP со ссылкой на заявление. После того как один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given сел на мель на юге канала и перекрыл тем самым движение, образовалась пробка из десятков грузовых судов.

The Suez Canal, one of the most important shipping lanes in the world, is reportedly blocked because someone accidentally got stuck with their giant container ship. The photo is unreal. pic.twitter.com/I2ACkBqPi2