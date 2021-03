Движение в Суэцком канале заблокировано 400-метровым контейнеровозом

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 м и шириной 59 м сел на мель и перекрыл движение на юге Суэцкого канала, сообщает британское издание City A.M. По обе стороны от контейнеровоза, ходящего под флагом Панамы, образовалась пробка из других грузовых судов.

Ever Given компании Evergreen был построен в 2018 году. Судно следовало к порту Роттердама из района Янтянь в Китае. Контейнеровоз должен был прибыть в порт Нидерландов 31 марта. Буксиры несколько раз пытались снять судно с мели, но пока это не привело к успеху.

The Suez Canal, one of the most important shipping lanes in the world, is reportedly blocked because someone accidentally got stuck with their giant container ship. The photo is unreal. pic.twitter.com/I2ACkBqPi2