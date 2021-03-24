СК возбудил дело по факту гибели водителя перевернувшегося автокрана на Кубани

В Каневском районе Краснодарского края следователи завели дело после гибели 36-летнего водителя автокрана КАМАЗ. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР дело возбуждено по ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ).

Как писал “Ъ-Кубань”, происшествие случилось 23 марта 2021 года в станице Стародеревянковской. Автокран упал во время демонтажа бетонной конструкции на улице Красной. Как следует из опубликованных видеозаписей, водитель автокрана успел выпрыгнуть из кабины, однако конструкция транспортного средства обрушилась прямо на него.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, в том числе изымается техническая и иная документация, отражающая порядок эксплуатации автокрана и соблюдения правил безопасности при проведении данных работ.

Наталья Решетняк