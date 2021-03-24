В Татарстане за год число вакансий на удаленной работе выросло на 72%

Число вакансий с удаленной занятостью в Татарстане за год увеличилось на 72%. Об этом сообщает «PБК-Татарстан» со ссылкой на главу исследовательского центра SuperJob Наталью Голованову.

Отмечается, что число вакансий с удаленной занятостью составляет 6% от общего количества вакантных рабочих мест в Татарстане. При этом их точное количество не уточняется.

Пятерку сфер с наибольшим количеством вакансий на удаленной работе в Татарстане составляют сферы продаж, ИТ-технологий, call-центров образования и маркетинга.

Напомним, на 18 марта работодатели Татарстана заявили в органы службы занятости населения республики 47,2 тыс. вакансий.

"Ъ-Казань"