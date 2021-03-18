Уровень безработицы в Татарстане снизился до 1,41%

В Татарстане уровень безработицы в настоящее время составляет 1,41%, что на 0,17% меньше, чем месяцем ранее. Об этом сообщили в пресс-службе министерства труда республики.

Отмечается, что в Татарстане количество официально зарегистрированных в органах службы занятости безработных граждан составляет 28,5 тыс. человек, что на 3,5 тыс. меньше, чем месяцем ранее.

В настоящее время работодатели заявили в органы службы занятости населения республики 47,2 тыс. вакансий. Коэффициент напряженности на рынке труда условно составил 0,6 человека на одну вакансию.

"Ъ-Казань"