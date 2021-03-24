Мишустин выделил более 1,3 млрд рублей на поддержку регионов Сибири

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым выделил более 1,3 млрд руб. на поддержку регионов Сибирского федерального округа. Документ опубликован на сайте правительства России.

На что направят деньги:

на погашение задолженности по зарплате перед работниками шахты «Алексиевская» в Кузбассе — около 203 млн руб.,

на строительство объектов водоснабжения и очистных сооружений вблизи Телецкого озера в Республике Алтай — более 254 млн руб.,

на завершение строительства школы и двух детских садов в Кызыле — 297 млн руб.,

на проведение исследований в области лечения рака (бор-нейтронозахватной терапии) — 200 млн руб.

Напомним, господин Мишустин был с визитом в СФО с 2 по 6 марта. За день до этого работники шахты «Алексиевская» записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину и к Совету федерации по поводу задержки им выплат.

Шахта «Алексиевская» была признана несостоятельной в ноябре 2017 года. Имущественный комплекс предприятия безуспешно выставлялся на торги пять раз, сейчас он выставлен на новые со стартовой ценой 600 млн руб. После визита премьер-министра власти Кузбасса сообщили,что из федерального бюджета будет выделено 200 млн руб. на решение проблем «Алексиевской». В середине марта ФНС обратилась в кемеровский арбитраж с иском о взыскании 1,755 млрд руб. убытков с лиц, контролирующих шахту «Алексиевская».

Подробности — в материале “Ъ” «ФНС спускается в шахты».