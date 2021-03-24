Умер министр финансов ОАЭ и брат правителя Дубая

Первый и на данный момент единственный министр финансов и промышленности ОАЭ Хамдан бен Рашид Аль Мактум умер в Дубае на 76-м году жизни. Об этом сообщил его брат, правитель Дубая, вице-президент и премьер-министр ОАЭ Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

«Мы принадлежим Аллаху, и к нему мы вернемся... Пусть Аллах помилует тебя, мой брат, моя поддержка и мой товарищ»,— написал правитель Дубая в Twitter.

Шейх Хамдан родился 25 декабря 1945 года и был вторым сыном покойного правителя Дубая Рашида бен Саида Аль Мактума. Должности министра промышленности и министра финансов ОАЭ он занял сразу после создания государства в 1971 году. В 1995 году стал заместителем правителя Дубая. У него было также много других должностей и постов, в том числе он представлял ОАЭ в Международном валютном фонде и в ОПЕК.

Марианна Беленькая