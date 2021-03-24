Госкомитет Башкирии по жилищному и строительному надзору возглавил Андрей Крылов

Исполняющим обязанности председателя госкомитета по жилищному и строительному надзору Башкирии назначен Андрей Крылов, сообщает пресс-служба главы республики.

Господин Крылов занимал пост первого заместителя председателя госкомитета. Он сменил Ильдара Шафикова, который покинул свою должность вчера после президиума правительства республики. Во время заседания премьер-министр Андрей Назаров поручил господину Шафикову написать заявление о увольнении. Такое решение связано с формальным подходом чиновника к вопросу повышения стоимости отопления.

В пресс-службе главы Башкирии сообщают, что Ильдар Шафиков написал заявление по собственному желанию.

Анна Соколова