В Краснодаре 17 единиц техники ликвидируют последствия снегопада

По сообщению пресс-службы администрации Краснодара, семь единиц техники были задействованы с вечера 23 марта для противогололедной обработки самых важных участков транспортных магистралей.

Снегоуборочные машины в первую очередь очистили мосты и путепроводы, наиболее приоритетные отрезки магистральных дорог.

После снегопада, который продолжался всю ночь, началось подтопление городских дорог из-за таяния снега. Откачкой воды и ликвидацией локальных подтоплений в различных микрорайонах Краснодара занимаются 10 водооткачивающих машин. В частности, спецтехника работает на улицах Российской, Тенистой и Бульваре Строителей.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в Краснодарском крае до середины дня 24 марта действует штормовое предупреждение из-за вероятности сильного налипания мокрого снега, в горах – лавиноопасно.

Ольга Логинова