В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снегопада

По данным ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» с 23:00 вторника 23 марта и в первую половину дня 24 марта на территории Краснодарском крае (кроме города-курорта Сочи) ожидается сильное налипание мокрого снега.

Неблагоприятные погодные явления могут привести к обрыву воздушных линий электропередач, падению деревьев и незакрепленных рекламных конструкций, возможны перебои в энерго-, газо-, водо- и теплоснабжении.

МЧС призывает граждан быть особенно внимательными при нахождении на улице в этот период, увеличивается опасность травматизма.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, также на территории Краснодарского края с 22 марта действует штормовое предупреждение из-за опасности сильного ветра и ливней. Кроме того, в горах выше 2000 м сохраняется опасность схода лавин.

Ольга Логинова