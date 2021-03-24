В новом учебном году ярославские школы примут 7.5 тысячи первоклассников

В новом учебном году школы Ярославля примут более 7.5 тыс. первоклассников, сообщили в пресс-службе мэрии города. Ранее "Ъ-Ярославль" рассказывал, что в новом учебном году в Ярославской области изменены правила приема детей в первые классы. Подача заявлений по месту регистрации детей теперь начнется 1 апреля и продлится до 30 июня. В течение трех рабочих дней после завершения приема документов, с 1 по 5 июля, в учебных заведениях будут изданы приказы о зачислении. Зачисление во 2-10 классы начнется не ранее 1 июня.

В пресс-службе добавили, что подать заявление о зачислении ребенка в школу родители могут непосредственно в образовательном учреждении или через портал ЕПГУ. Также заявление можно отправить через операторов почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, или же на электронную почту школы.

«Для своевременной записи ребенка в выбранную образовательную организацию необходимо регулярно просматривать сайт данной организации, так как именно там размещена информация о дате, времени подачи заявлений и количестве мест»,— пояснила директор городского департамента образования Елена Иванова.

В пресс-службе уточнили, что по вопросам зачисления в новую школу №91, строящуюся на улице Чернопрудной во Фрунзенском районе Ярославля, можно обратиться к директору школы по телефону 44-70-11 или по адресу территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов.

Дарья Сабаева