На восстановление кровли дома в поселке Машиностроителей Ижевска выделят 1,8 млн рублей

Из резервного фонда администрации Ижевска направят 1,8 млн руб. на восстановление кровли многоквартирного дома в пос. Машиностроителей, 84, которая обрушилась ранее. Кроме того, 798 тыс. руб. выделит Фонд капремонта — это средства, накопленные собственниками с 2014 года и будущие платежи с расчетом возвратности, сообщает пресс-служба муниципалитета.

«В настоящее время выполнены работы по расчистке чердака дома, обследованию технического состояния чердачных перекрытий, восстановлению системы теплоснабжения. Крыша дома накрыта брезентовым пологом. Предварительная причина проседания кровли — износ стропильной конструкции и нарушения, допущенные при предыдущем капитальном ремонте. Состояние чердачных перекрытий признано ограниченно работоспособным»,— говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в одном из многоквартирных домов в пос. Машиностроителей в Ижевске обрушилась кровля. Пострадавших нет.