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Топ-10 банков с наилучшими показателями прироста капитала*

"Банк". Приложение от , стр. 2
Банк Город Изменение капитала за 2020 год (%) Место по капиталу на 01.01.2021
КЭБ Эйчэнби банк Москва 329,0 122
Бэнк оф Чайна Москва 99,5 61
«Солидарность» Самара 56,5 52
Промсвязьбанк Москва 52,2 8
Транскапиталбанк Москва 51,4 44
Росгосстрах-банк Москва 50,5 63
Совкомбанк Кострома 49,9 10
Экспобанк Москва 45,4 60
ДОМ.РФ Москва 42,6 19
Голдман Сакс банк Москва 34,1 105

*Расчеты на основании рейтинга «Интерфакс-ЦЭА». Учитывались показатели 100 крупнейших банков по объему активов на 1 января 2021 года. Не учитывались показатели банков с отрицательным капиталом на 1 января 2020 года или 1 января 2021 года.

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