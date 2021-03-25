Топ-10 банков с наилучшими показателями прироста капитала*

Банк Город Изменение капитала за 2020 год (%) Место по капиталу на 01.01.2021 КЭБ Эйчэнби банк Москва 329,0 122 Бэнк оф Чайна Москва 99,5 61 «Солидарность» Самара 56,5 52 Промсвязьбанк Москва 52,2 8 Транскапиталбанк Москва 51,4 44 Росгосстрах-банк Москва 50,5 63 Совкомбанк Кострома 49,9 10 Экспобанк Москва 45,4 60 ДОМ.РФ Москва 42,6 19 Голдман Сакс банк Москва 34,1 105

*Расчеты на основании рейтинга «Интерфакс-ЦЭА». Учитывались показатели 100 крупнейших банков по объему активов на 1 января 2021 года. Не учитывались показатели банков с отрицательным капиталом на 1 января 2020 года или 1 января 2021 года.