В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение по ветру и осадкам

Спасатели, исходя из прогноза Северо-Кавказского УГМС, объявили на территории Краснодарского края штормовое предупреждение. Так, по данным синоптиков, утром, днем и до конца суток вторника, 23 марта, а также в течение среды, 24 марта, местами на Кубани, а также на Черноморском побережье региона, исключая Сочи, ожидаются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20метров в секунду.

Кроме того, на малых реках и водотоках юго-восточных и юго-западных притоках реки Кубань, а также на реках Республики Адыгея и реках Черноморского побережья (от Анапы до Магри) ожидаются подъемы уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок.

В Сочи, по данным ФГБУ «СЦГМС ЧАМ», в период с 18:00 понедельника, 22 марта, и до 18:00 четверга, 25 марта, в горах выше 1000 м будет лавиноопасно.

Во вторник, 23 марта, на территории Краснодарского края будет облачно. Ожидается дождь, в горных и предгорных районах - с мокрым снегом, утром и днем местами сильный, днем в отдельных районах прогнозируется град, возможна гроза. Ветер будет восточной четверти скоростью 5-10 метров в секунду, местами его порывы достигнут 12-17 метров в секунду, а днем в отдельных районах - до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет в пределах 0…+5°, днем +8…+13°, местами в южной половине края до +17°.

На Черноморском побережье ожидается облачно с прояснениями. Также будет дождь, во второй половине дня в горных районах местами сильный и с мокрым снегом. Ветер восточной четверти с переходом на западную четверть 6-11 метров в секунду, местами его порывы достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3…+8°, днем +7…+12°.

Василий Хитрых