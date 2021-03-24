Сочи стал самым популярным российским горнолыжным курортом для закрытия сезона катания

Большинство участников опроса, проведенного порталом ТурСтат, выбрали Сочи как лучший горнолыжный курорт для закрытия сезона катания на лыжах и сноубордах – за него проголосовало 19% респондентов.

На втором месте - Шерегеш в Кемеровской области (16%), Белокуриха в Алтайском крае и Хибины в Мурманской области делят между собой третье место – их выбрало по 11% опрошенных. Также в топ-10 российских горнолыжных курортов, наиболее подходящих для закрытия зимнего сезона, вошли Банное в Башкирии (8%), курорты Подмосковья (7%) и Камчатки (7%), Горный Воздух на Сахалине (6%), Домбай в Карачаево-Черкесии (5%) и Манжерок в Республике Алтай (4%).

По данным администрации Сочи, этой зимой горнолыжные курорты Красной поляны посетило более 500 тыс. туристов. Как ранее писал “Ъ-Кубань”, сезон катания продлится до конца апреля. Закрывать горнолыжный сезон будут традиционным фестивалем «Бугель Вугель».

В опросе приняли участие более 10 тыс. пользователей сайта ТурСтат.

Ольга Логинова