В Сочи горнолыжный сезон продлили до конца апреля

Горнолыжный сезон 2020-2021 гг. в Сочи продлится до конца апреля, сообщает пресс-служба мэрии курорта. В прошлом году он закончился в середине весны.

По информации властей, в настоящий момент на трассах курортов Красной Поляны сформировался устойчивый снежный покров. По прогнозам погода позволит кататься на лыжах и сноубордах еще как минимум месяц. Однако на некоторых трассах катание запрещено из-за действующего режима лавиноопасности. Глава Сочи Алексей Копайгородский поручил следить за безопасностью и не допускать там присутствие людей.

В сообщении мэрии указано, что только за три зимних месяца горнолыжные курорты Сочи приняли порядка 200 тыс. туристов, что выше показателей прошлых лет. Пик был зафиксирован на февральских праздниках. Сейчас загрузка средств размещения в горном и прибрежном кластерах остается высокой.

Как писал “Ъ-Кубань”, 23 февраля загрузка отелей Сочи ожидалась на уровне новогодних праздников - 90%. 18 февраля в городе находились 76 тыс. туристов.

На 8 марта российские туристы чаще всего бронировали билеты в Сочи. 17% от всех бронируемых билетов пришлось на перелет в курортную столицу страны, это в 1,8 раза больше, чем годом ранее.

Наталья Решетняк