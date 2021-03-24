Генсек ООН призвал власти Нигера привлечь к ответу виновных в убийстве 137 человек

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил нападение боевиков на мирных жителей в Нигере, в результате которого погибли 137 человек. Он призвал власти привлечь виновных к ответу.

«Генеральный секретарь решительно осуждает еще одно чудовищное нападение неизвестных боевиков на мирных жителей в районе Тахуа в Нигере 21 марта. <...> Генеральный секретарь призывает власти Нигера приложить все усилия для выявления и привлечения виновных к ответственности, а также для усиления защиты гражданского населения»,— говорится в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

Напомним, в Нигере произошла серия нападений боевиков за последние недели. Погибли больше 200 человек. В стране объявлен трехдневный траур. По информации Reuters, за атакой могло стоять «Исламское государство» (ИГ, организация запрещена в России).

Об истории Нигера — в материале “Ъ” «Сложный путч Нигера к демократии».