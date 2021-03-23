В Нигере при нападении боевиков погибли 137 человек

В Нигере число погибших при нападении на деревни 21 марта выросло до 137 человек. Ранее было известно о 55 погибших. Как передает Reuters, это одно из самых массовых убийств за последнее время. Общее число жертв за неделю достигло 236.

В стране объявили трехдневных траур. «Систематически нанося удары по мирным жителям, вооруженные бандиты выходят на новый уровень ужаса и жестокости»,— говорится в заявлении официального представителя правительства.

Власти не уточняют, кто, по их версии, стоит за атакой. По информации Reuters, за атакой могло стоять «Исламское государство» (ИГ, организация запрещена в России).

Об истории Нигера — в материале “Ъ” «Сложный путч Нигера к демократии».