Сенатор поддержал освобождение старших по многоквартирным домам от страховых взносов

Первый замглавы комитета Совета федерации по бюджету и финрынкам Сергей Рябухин («Единая Россия») считает, что идея об освобождении вознаграждений старших по многоквартирным домам от страховых взносов заслуживает поддержки. По его мнению, нужно провести круглый стол по этому вопросу и оформить законопроект.

Внести поправки в Налоговый кодекс предложил зампред палаты молодых законодателей при Совете федерации Илья Ножечкин. Эту инициативу обсудили на круглом столе 23 марта по организации взаимодействия управляющих компаний с гражданами, передает «Парламентская газета». Как пишет издание, инициатива объясняется тем, что большинство старших по домам — пенсионеры и страховые взносы переводят их «в разряд работающих пенсионеров, которым индексация пенсий не положена, а значит, теряется стимул заниматься общественно-полезным делом».

Господин Рябухин поддержал идею. «Я считаю, что эта инициатива... заслуживает внимания и поддержки. Все мы знаем, как жилой фонд приходит в негодность из-за индифферентности жильцов, поэтому энтузиастов, которые готовы вкладывать силы в благоустройство домов, нужно поощрять. Но конечно, не из-под полы, а в открытую»,— сказал господин Рябухин.

Ранее Минтруд предложил проработать возможность резкого увеличения минимального размера пенсионных накоплений, при котором они выплачиваются гражданину не сразу все, а ежемесячно и пожизненно.

Подробнее об инициативе — в материале “Ъ” «Бедность предложено не растягивать».