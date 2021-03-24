Расписание матчей сборной России

24.03: Мальта—Россия
27.03: Россия—Словения
30.03: Словакия—Россия
01.09: Россия—Хорватия
04.09: Кипр—Россия
07.09: Россия—Мальта
08.10: Россия—Словакия
11.10: Словения—Россия
11.11: Россия—Кипр
14.11: Хорватия—Россия
24.03: Мальта—Россия
27.03: Россия—Словения
30.03: Словакия—Россия
01.09: Россия—Хорватия
04.09: Кипр—Россия
07.09: Россия—Мальта
08.10: Россия—Словакия
11.10: Словения—Россия
11.11: Россия—Кипр
14.11: Хорватия—Россия
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