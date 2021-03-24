24 марта, среда
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Расписание матчей сборной России

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 12

24.03: Мальта—Россия

27.03: Россия—Словения

30.03: Словакия—Россия

01.09: Россия—Хорватия

04.09: Кипр—Россия

07.09: Россия—Мальта

08.10: Россия—Словакия

11.10: Словения—Россия

11.11: Россия—Кипр

14.11: Хорватия—Россия

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