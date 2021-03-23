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Сады и парки Санкт-Петербурга закроют на просушку 24 марта

В Петербурге с 24 марта закрываются на весеннюю просушку девять садов и скверов. Ориентировочно просушка продлится до 1 мая.

Об этом сообщил телеканал «78» со ссылкой на городской комитет по благоустройству. Закроются Таврический, Овсянниковский, Никольский, Лопухинский сады и сад Сан-Галли, Казанский и Екатерининский скверы, а также сад дворца Юсуповых и Городской сад в Колпино. По регламенту просушка может продлиться до 1 мая, однако окончательные сроки будут уточнены.

Ранее “Ъ-СПб” писал о открытом конкурсе на новый этап реконструкции Верхнего сада в Петергофе.

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