Сады и парки Санкт-Петербурга закроют на просушку 24 марта

В Петербурге с 24 марта закрываются на весеннюю просушку девять садов и скверов. Ориентировочно просушка продлится до 1 мая.

Об этом сообщил телеканал «78» со ссылкой на городской комитет по благоустройству. Закроются Таврический, Овсянниковский, Никольский, Лопухинский сады и сад Сан-Галли, Казанский и Екатерининский скверы, а также сад дворца Юсуповых и Городской сад в Колпино. По регламенту просушка может продлиться до 1 мая, однако окончательные сроки будут уточнены.

Ранее “Ъ-СПб” писал о открытом конкурсе на новый этап реконструкции Верхнего сада в Петергофе.