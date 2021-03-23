ВТБ и «Ростелеком» представили стратегию совместного предприятия «Платформа больших данных». СП появилось еще в прошлом году, теперь утверждены планы его развития до 2025 года. Цель «Платформы» — создание лидера рынка в области сервисов на основе Big Data, в том числе за счет объединения уникальных массивов обезличенных данных, технологий и компетенций. К 2025 году создатели проекта планируют вывести на рынок платформы обмена Big Data, сервисы для дистанционной оценки имущества, новые сервисы для прогноза спроса, сервисы доступа к облачной Big Data инфраструктуре. По оценкам экспертов, в 2025 году объем целевого для компании рынка продуктов Big Data в России составит 34 млрд руб., «Платформа больших данных» ВТБ и «Ростелекома» планирует занять более 10% этого рынка.

«Газпром» построит два завода по сжижению природного газа. Первое предприятие появится в районе Владивостока. Второй завод построят на Черноморском побережье. По данным «Ведомостей», на строительство потребуется до $4,5 млрд.

Международная неправительственная организация «Репортеры без границ» подала в суд на Facebook, обвинив соцсеть в использовании «вводящей в заблуждение коммерческой практики». Как отмечается в иске, площадка обещает пользователям «безопасную, надежную и свободную от ошибок» онлайн-среду, но вместо этого в Facebook широко распространяются ксенофобские публикации и фейки. В качестве ответчиков в иске указаны французское и ирландское отделения Facebook. Организация ожидает, что решение французского суда будет иметь «глобальные последствия», поскольку у соцсети действуют единые условия обслуживания по всему миру. Согласно французским законам, использование вводящей в заблуждение коммерческой практики карается штрафом в размере до 10% от годовых продаж в этой стране.