Норвегия отказала «Трансмашхолдингу»

Норвегия запретила продавать России завод Rolls-Royce. Власти признали, что сделка угрожает национальным интересам страны. Предполагалось, что «Трансмашхолдинг» выкупит норвежскую «дочку» британской компании Rolls-Royce за €150 млн. Речь шла о заводе дизельных и газопоршневых двигателей Bergen Engines. В Минюсте Норвегии заявили, что у Осло нет сотрудничества с Москвой в сфере безопасности. И продажа технологий по производству двигателей России угрожает национальным интересам.

Решение Норвегии исключительно политическое, подчеркивает гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков: «Это активы в первую очередь связанные с энергетическим машиностроением, это турбины, различные энергетические решения, которые применяются в электроэнергетике, это турбины на различных теплоэлектростанциях, они же применяются при авиастроении, то есть турбины Rolls-Royce также часто используются при сборке самолетов.

Эти активы имеют характер двойного назначения, попытка защитить свои интересы против геополитического противника во многом объяснимы.





Отказ от одобрения данной сделки констатирует факт, что к нам относятся как геополитическим противникам.

Это отношение не только Норвегии и Великобритании, а скорее, Европейского союза, а, возможно, даже более широко — это англо-саксонская гегемония в развитой части Европы, Америки. Сделка является продолжением уже достаточно давно реализующихся мероприятий, связанных с ограничением доступа российских предприятий к технологиям, которыми обладают европейские компании. Я не удивлен этому решению. Не знаю, на что был рассчитан наш запрос, но мне кажется, что вероятность того, что он был бы удовлетворен, была минимальна изначально.

В то же время я не могу сказать, что это грозит сейчас чем-то катастрофичным. На нашем рынке представлены различные решения, в том числе, кстати, и турбины Rolls-Royce работают на ряде объектов. Также на энергетическом оборудовании Siemens, General Electric. Но объективно можно признать, что в России недостаточно хорошо развиты технологии в области двигателестроения и в области энергетического машиностроения. Значит, придется заниматься развитием собственных технологий, созданием с нуля, это, конечно, гораздо более дорогостоящий процесс и еще более длительный».

Из-за решения Норвегии у российской промышленности могут возникнуть сложности с производством двигателей нового поколения, а как итог — отставание в развитии отечественной авиаотросли, считает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов: «Двигатель для гражданской авиации — это очень важное для нас направление. Технологический партнер был бы крайне перспективен. У Китая таких технологий нет, поэтому они сами тоже пытаются получить доступ к технологиям двигателестроения. Это та часть, в которой Китай нам не сильно поможет.

Мы стараемся найти варианты и получить доступ к этим технологиям через кого-то.

В принципе такие способы получения технологий через 3-4-5-7 стран известны, таких много попыток.

Например, Иран так получал свою ядерную программу. Или КНДР. Так происходило и в Китае. Он классически этим занимается: он берет, каким-то образом поставляет двигатели, разбирает их, то есть пытается воспроизвести. Двигатели сложно сделать. В принципе это возможно, но если у вас целенаправленно против вас играют, например, то это делать сложнее. Американцы постоянно через подразделение Минфина отслеживают такого типа операции и кладут всех, кто в них участвует, под санкции. Поэтому они каждый квартал какое-то физическое лицо за взаимодействие с Ираном или с КНДР сажают под санкции, то есть идет такая война за доступ к технологическим решениям. Норвегия под давлением отказывается от этой сделки, она ей выгодна на самом деле».

В «Трансмашхолдинге» заявили, что следят за развитием ситуации, но будут разочарованы, если сделку заблокируют окончательно. При этом в Rolls-Royce сообщили, что продолжат поиск покупателя для Bergen Engines.

Александр Рассохин