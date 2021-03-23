Санкт-петербургских полицейских учат «давить русофобию»

В одном из санкт-петербургских отделений полиции был замечен информационный стенд, посвященный «негативному влиянию антироссийских исследовательских структур». Полицейских призывают «беспощадно давить русофобию», причем этот слоган иллюстрируется немного измененным нацистским плакатом. В пресс-службе городской полиции сообщили, что стенд подготовлен управлением морально-психологического обеспечения.
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский обратил внимание на листок «морально-психологической подготовки», который висел в 70-м отделении полиции. Фото стенда опубликовала «Фонтанка». Посередине листка расположено графическое изображение России, к которой подведено несколько стрелок разных цветов и размеров, олицетворяющих угрозу. Рядом — рисунок мужской руки, которая душит змею; под ней — надпись: «Беспощадно дави русофобию, или она задавит тебя». Как отмечает «Медиазона», это немного переделанный нацистский плакат «Смерть лжи». В оригинале рисунка на руке была повязка со свастикой.
Авторы утверждают, что они «ведут деятельность по расколу национальных элит». «Через иностранные русскоязычные и российские оппозиционные СМИ регулярно вбрасываются теории об усилении и ослаблении групп влияния, предполагаемых отставках и назначениях… Их задача — спровоцировать не воображаемые, а реальные конфликты в госуправлении — и за счет этого ослабить страну,— говорится на плакате.— Зарубежные исследовательские структуры фактически являются аналогами разведывательных служб и диверсионных подразделений».
Полицейским объясняют, что эти центры занимаются «аккумуляцией разного рода потенциальных коллаборационистов, как правило, прозападной и либеральной ориентации». Они «в нужное время смогут стать зачинщиками массовых антиправительственных выступлений».
На стенде названы конкретные организации: к продвигающим русофобию авторы отнесли Институт Кеннана, к ведущим деструктивную деятельность — Фонд Сороса и Фонд Егора Гайдара. Противниками государства посчитали правозащитные организации Human Rights Watch, Amnesty International и «Мемориал» (внесен в реестр так называемых иностранных агентов).
Организация данной работы возложена на управление морально-психологического обеспечения. “Ъ” изучил структуру этого управления и обнаружил в нем три подразделения: воспитательной работы, психологической работы и инспекция по личному составу. Согласно выходным данным брошюры, ее подготовили сотрудники из воспитательного отдела.
В прокуратуре Санкт-Петербурга “Ъ” сообщили, что у них нет информации о проверки данного факта.
Опрошенные “Ъ” юристы и адвокаты, периодически посещающие санкт-петербургские отделения полиции, почти единогласно заявили, что ранее листков подобного содержания не видели, поскольку на стенды внимания не обращали. Теперь они собираются «смотреть на них чаще».