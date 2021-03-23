Санкт-петербургских полицейских учат «давить русофобию»

В одном из санкт-петербургских отделений полиции был замечен информационный стенд, посвященный «негативному влиянию антироссийских исследовательских структур». Полицейских призывают «беспощадно давить русофобию», причем этот слоган иллюстрируется немного измененным нацистским плакатом. В пресс-службе городской полиции сообщили, что стенд подготовлен управлением морально-психологического обеспечения.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский обратил внимание на листок «морально-психологической подготовки», который висел в 70-м отделении полиции. Фото стенда опубликовала «Фонтанка». Посередине листка расположено графическое изображение России, к которой подведено несколько стрелок разных цветов и размеров, олицетворяющих угрозу. Рядом — рисунок мужской руки, которая душит змею; под ней — надпись: «Беспощадно дави русофобию, или она задавит тебя». Как отмечает «Медиазона», это немного переделанный нацистский плакат «Смерть лжи». В оригинале рисунка на руке была повязка со свастикой.

Существенная часть текста на афише посвящена угрозе от американских исследовательских структур.

Авторы утверждают, что они «ведут деятельность по расколу национальных элит». «Через иностранные русскоязычные и российские оппозиционные СМИ регулярно вбрасываются теории об усилении и ослаблении групп влияния, предполагаемых отставках и назначениях… Их задача — спровоцировать не воображаемые, а реальные конфликты в госуправлении — и за счет этого ослабить страну,— говорится на плакате.— Зарубежные исследовательские структуры фактически являются аналогами разведывательных служб и диверсионных подразделений».

Полицейским объясняют, что эти центры занимаются «аккумуляцией разного рода потенциальных коллаборационистов, как правило, прозападной и либеральной ориентации». Они «в нужное время смогут стать зачинщиками массовых антиправительственных выступлений».

На стенде названы конкретные организации: к продвигающим русофобию авторы отнесли Институт Кеннана, к ведущим деструктивную деятельность — Фонд Сороса и Фонд Егора Гайдара. Противниками государства посчитали правозащитные организации Human Rights Watch, Amnesty International и «Мемориал» (внесен в реестр так называемых иностранных агентов).

В пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти заявили, что «данный информационный лист, равно как и тема, регламентирован нормами ведомственных нормативных актов, определяющих морально-психологическую работу с сотрудниками органов внутренних дел».

Организация данной работы возложена на управление морально-психологического обеспечения. “Ъ” изучил структуру этого управления и обнаружил в нем три подразделения: воспитательной работы, психологической работы и инспекция по личному составу. Согласно выходным данным брошюры, ее подготовили сотрудники из воспитательного отдела.

В прокуратуре Санкт-Петербурга “Ъ” сообщили, что у них нет информации о проверки данного факта.

Опрошенные “Ъ” юристы и адвокаты, периодически посещающие санкт-петербургские отделения полиции, почти единогласно заявили, что ранее листков подобного содержания не видели, поскольку на стенды внимания не обращали. Теперь они собираются «смотреть на них чаще».

Марина Царева, Санкт-Петербург