Петербургские отделения «Яблока» и Партии Роста заявили о недопуске своих кандидатов в избиркомы

«Яблоко» и Партия Роста направили жалобу главе Санкт-Петербургской избирательной комиссии Наталье Чечиной на действия территориального избиркома №38. В обеих партиях считают, что их выдвиженцам незаконно отказывают во вхождении в состав комиссии.

Об этом пишет «Фонтанка». Сообщается, что 20 марта ТИК №38 пополнил участковые избиркомы новыми членами с правом решающего голоса, но в списках не оказалось представителей «Яблока» и Партии Роста. Партии заявили, что таким образом ТИК нарушил федеральный закон об основных гарантиях избирательных прав, согласно которому в участковых комиссиях должно быть не менее половины членов, выдвинутых парламентскими партиями.

Жалоба Партии Роста касается УИКов №415, №418, №419, №422 и №424, жалоба «яблочников» — УИКов №415, №418, №424 и №432. Партии просят у госпожи Чечиной признать незаконными и отменить решения ТИК в отношении перечисленных участковых комиссий и рассмотреть вопрос об освобождении от должности главы ТИК №38 Сергея Пономарева.

Ранее сообщалось о проверке Горизбиркома Петербурга представителями ЦИКа.