В Горизбиркоме Петербурга проходит проверка из ЦИК

Несколько десятков сотрудников Центральной избирательной комиссии с утра 22 марта изучают документы, касающиеся петербургских выборов, в Горизбиркоме Санкт-Петербурга. Возможный интерес проверяющих представляет деятельность зампреда Аллы Егоровой.

Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на собственный источник. По информации издания, проверка касается деятельности зампреда Аллы Петровой и избирательных комиссий Фрунзенского района города. Информацию о проверке подтвердил зампред ЦИКа Николай Булаев, назвав саму проверку «плановой», в ходе которой ЦИК будет проверять исполнение поручений, данных ГИК. «Есть и другие вопросы, например, о том, как идёт формирование территориальных избирательных комиссий», — добавил господин Булаев.

Официально петербургский избирком не комментировал причину и ход проверки ЦИКа.

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