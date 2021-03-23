У черных коллекторов появится новая статья Но для борьбы с ними достаточно существующих норм

Депутаты собираются дополнить Уголовный кодекс РФ ответственностью за незаконную деятельность по взысканию просроченной задолженности физлиц. Участники коллекторского рынка считают, что новые законодательные нормы касаются так называемых черных коллекторов, не состоящих в реестре ФССП. Однако эксперты сходятся во мнении, что уже существующих законодательных норм достаточно для пресечения таких действий.

23 марта группа депутатов внесла в Госдуму законопроект с поправками в Уголовный кодекс (УК) РФ, устанавливающими уголовную ответственность в случае насильственного возврата просроченной задолженности физических лиц. Предложенные поправки были направлены председателем Госдумы Вячеславом Володиным в комитет по государственному строительству и законодательству.

Уголовная ответственность будет наступать, если взыскатель совершает действия, сопряженные «с применением насилия или угрозой его применения, уничтожением или повреждением имущества, угрозой таких уничтожения или повреждения либо распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство физического лица». В качестве наказания вводится штраф до 500 тыс. руб. или лишение свободы до пяти лет. В случае таких действий, совершенных в составе организованной группы, максимальный срок лишения свободы может достигать 12 лет.

Законопроект направлен на деятельность тех организаций, которые называют себя коллекторами и работают за рамками правового поля, и не коснется деятельности сертифицированных компаний, говорит управляющий директор ПКБ Павел Михмель.

По статистике ФССП, менее 11% жалоб за 2020 год являются «подтвержденными», то есть жалобами на компании, входящие в реестр. Эти жалобы в большинстве своем — на незначительные нарушения (неверный контакт с клиентом, нарушение частоты взаимодействия), что никоим образом не может отразиться на здоровье должника, подчеркивает он. Всего по итогам прошлого года в ФССП поступило чуть более 37 тыс. жалоб от граждан на службы взыскания финансовых организаций (банки, МФО, коллекторские агентства).

Участники рынка и эксперты считают, что уже существует достаточно законодательных норм, карающих те действия, которые предпринимают нелегальные коллекторы. Нужно лишь обеспечить их исполнение. В частности, в законопроекте стоит четко дать определение, что такое «незаконная коллекторная деятельность», указывают собеседники “Ъ”. Возможно, к этой категории надо отнести всех тех, кого сейчас нет в реестрах ФССП (коллекторские агентства) и Банка России (банки и МФО), то есть неподнадзорные организации и лица, говорит президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.

По мнению господина Мехтиева, вопрос как раз в том, что происходит «вне реестра», как ведут себя неподнадзорные организации, какие методы они используют.

УК РФ уже содержит все нужные статьи с указанием нарушений и мер наказания, перечисляет он: например, ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), ст. 116 УК РФ (побои), ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ст. 128.1 УК РФ (клевета) и т. д. По словам гендиректора коллекторского агентства ЭОС Антона Дмитракова, «остро стоит вопрос не увеличения "лишних сущностей" в виде дополнительных норм, а именно повышения эффективности государственного реагирования на противоправную деятельность компаний, не включенных в госреестр».

С вступлением в силу закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» (230-ФЗ) ситуация на рынке взыскания значительно улучшилась, количество верифицированных оправданных жалоб сократилось.

Но нельзя сказать, что этот закон позволил полностью решить проблему, говорит руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

«В регионах по-прежнему случаются порча имущества, насилие в отношении должников, террор родственников и близкого окружения. Это продукт деятельности нелегальных выбивателей долгов и, что удивительно, наемных сотрудников служб взыскания некоторых банков, которые по Кодексу об административных правонарушениях не отвечают за нарушение прав граждан при взыскании»,— описывает ситуацию на рынке юрист.

Однако выделение нарушений прав должников при взыскании в отдельный состав преступления существенно ситуацию не улучшит, уверена она. «В УК РФ предусмотрена ответственность за применение насилия, порчу имущества и угрозы. Но правоприменение по этим нормам в отношении нелегальных коллекторов крайне неэффективно. Сомнительно, что отдельный уголовный состав поможет быстрее и лучше устанавливать виновников таких преступлений»,— заключает госпожа Лазарева.

“Ъ” направил запрос в Центробанк.

Полина Трифонова