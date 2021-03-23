ФАС может оштрафовать «Яндекс» за ненадлежащую рекламу финуслуг

Компания «Яндекс» распространяла рекламные объявления организации, не имеющей лицензии на оказание финансовых услуг, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). ФАС готовит к возбуждению дело об административном правонарушении, штраф для «Яндекса» может составить от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

Согласно данным ФАС, в ноябре 2020 года при введении в поисковой строке «Яндекса» словосочетания «пассивный доход» на запрос пользователя система выдавала баннерную рекламу: «Intermax — официальный сайт. Регистрация! Intermax cаpital. Реклама. Вклады от 100 руб. Быстрая окупаемость. Безопасные инвестиции — максимальная выгода». При этом «Интермакс» не является банком.

Финансовые услуги по привлечению денежных средств во вклады являются банковской операцией. Законом о рекламе установлен запрет на рекламу товаров и услуг, реализация и предоставление которых требуют специальных разрешений.

«Яндекс» получил от ФАС предписание о прекращении нарушения.