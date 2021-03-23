23 марта, вторник
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

ФАС может оштрафовать «Яндекс» за ненадлежащую рекламу финуслуг

Компания «Яндекс» распространяла рекламные объявления организации, не имеющей лицензии на оказание финансовых услуг, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). ФАС готовит к возбуждению дело об административном правонарушении, штраф для «Яндекса» может составить от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

Согласно данным ФАС, в ноябре 2020 года при введении в поисковой строке «Яндекса» словосочетания «пассивный доход» на запрос пользователя система выдавала баннерную рекламу: «Intermax — официальный сайт. Регистрация! Intermax cаpital. Реклама. Вклады от 100 руб. Быстрая окупаемость. Безопасные инвестиции — максимальная выгода». При этом «Интермакс» не является банком.

Финансовые услуги по привлечению денежных средств во вклады являются банковской операцией. Законом о рекламе установлен запрет на рекламу товаров и услуг, реализация и предоставление которых требуют специальных разрешений.

«Яндекс» получил от ФАС предписание о прекращении нарушения.

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя