Футболистам указали на их долю

CIES Football Observatory — исследовательский институт, учрежденный Международной федерацией футбола (FIFA) и швейцарским университетом Невшателя, обнародовал любопытный рейтинг стоимости футболистов из клубов стран «большой» футбольной пятерки. От множества аналогичных исследований он отличается тем, что оценивает не только стоимость игрока, но и то, сколько она составляет в процентном отношении к стоимости всего состава его команды. В итоге, если судить по двум параметрам, наиболее ценным игроком стал форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн.

CIES Football Observatory, регулярно публикующий оценки стоимости футболистов, решил несколько освежить подход к вопросу и ранжировать игроков, выступающих за клубы стран «большой» пятерки (Англия, Испания, Италия, Германия, Франция), не просто опираясь на абсолютные цифры, а также учитывая, какую долю стоимость футболиста занимает в общей оценке состава команды. В расчет брался только один самый дорогой игрок клуба.

Отметим, что авторы исследования чуть упростили себе задачу.

В зависимости от трансферной стоимости футболистов разделили на группы: €150–200 млн, €120–150 млн, €90–120 млн и так далее.

В топовую категорию попали только два игрока — нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд и форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн. В их заочном противостоянии победителем вышел последний. Согласно оценке CIES, стоимость норвежца составляет 21,5% от цены всего состава «Боруссии». Нетрудно понять, что всю дортмундскую команду авторы исследования оценили в широком диапазоне — €698–930 млн. Что касается Рашфорда, то он занял лишь 14,8% стоимости состава манчестерцев. Ничего удивительного: у «Манчестер Юнайтед» значительно более дорогая команда. По методике CIES Football Observatory ее цена варьируется в диапазоне от €1–1,351 млрд.

Примечательно, что форвард ПСЖ Киллиан Мбаппе, долгое время считавшийся самым дорогим (по оценке, а не по факту реальной покупки) футболистом мира, опустился в диапазон €120–150 млн. Впрочем, если говорить о доле в цене всей команды, то и Холанна, и Рашфорда он обошел. Мбаппе стоит 22,3% от всего состава парижан.

Однако если ранжировать футболистов без оглядки на их стоимость и брать в расчет только долю, занимаемую ими в оценке всей команды, то на первые роли выйдут не самые известные футболисты. Лидером стал полузащитник «Эйбара» Эду Экспозито. Сам он оценен в диапазоне €15–20 млн. Но это 39,6% от цены состава скромного испанского клуба. Следом идет полузащитник английского «Бернли» Дуайт Макнил (€50–70 млн, 35,3%). Замыкает тройку Озан Кабак, принадлежащий «Шальке-04», но выступающий на правах аренды за «Ливерпуль» (€30–40 млн, 32,3%).

Наконец, если ранжировать уже клубы по наименьшей их зависимости от стоимости одного футболиста (это достаточно яркий показатель сбалансированности состава), то на первом месте окажется «Рома». Ее самый дорогой игрок защитник Джанлука Манчини (€30–40 млн) занимает в стоимости команды только 8,7%. Примечательно, что близкие показатели и у таких грандов, как «Манчестер Сити» и «Реал». У манчестерцев доля полузащитника Фила Фодена (€120–150 млн) составляет 10,3%, а у мадридцев полузащитник Винисиус Жуниор (€70–90 млн) занимает 9,8% оценки состава.

Александр Петров