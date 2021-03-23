«Краснодар Сити» избежал штрафа за нецелевое расходование средств дольщиков

В Ростове-на-Дону 15-й апелляционный арбитражный суд отказался признать ООО «Краснодар Сити» виновным в нецелевом использовании средств дольщиков на 400 млн руб., говорится в материалах суда. На привлечении застройщика к административной ответственности в виде штрафа в сумме 100 тыс. руб. настаивал департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края, однако суд признал, что срок давности наказания за правонарушение истек.

Как следует из материалов суда, проверка законности использования средств участников долевого строительства прошла в ООО «Краснодар Сити» в декабре 2019 года, специалисты департамента по надзору в строительной сфере выяснили, что при строительстве одного из литеров ЖК «Краснодар Сити» застройщик допустил нецелевое расходование средств на 203 млн руб., в другом литере – на 197 млн руб. Департамент выдал предписание вернуть средства дольщиков на расчетный счет, однако провести контрольную проверку в марте 2020 года не смог из-за пандемии коронавируса, когда работа предприятий в регионе была остановлена.

Застройщик «Краснодар Сити» возводит в Краснодаре жилой комплекс бизнес-класса. Соучредителем проекта является бывший полпред президента в ДФО Константин Пуликовский. В мае прошлого года по подозрению в совершении мошенничества был задержан гендиректор компании Андрей Сигидин, а в декабре 2020 года уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности было возбуждено против Сергея Пуликового, сына экс-полпреда, бывшего вице-губернатора Краснодарского края.

Анна Перова, Краснодар