Ивица Олич официально стал главным тренером ЦСКА. 23 марта хорватского специалиста представили клубу. Перспективы армейцев с новым наставником оценил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Главным тренером Ивица Олич никогда не работал, но в сборной Хорватии был ассистентом главного тренера и отвечал за мотивацию и тактику. Не исключено, что свою тренерскую карьеру Олич начал бы на родине, но там для получения необходимой категории нужно учиться три с половиной года. В России Олич сможет работать с действующей лицензией. За тренера Олича говорят результаты хорватской сборной, которая на чемпионате мира дошла до полуфинала. Против — отсутствие опыта в качестве главного.

Но у Олича должно получиться, уверен вратарь Веньямин Мандрыкин, который играл в ЦСКА вместе с Оличем: «Игрок, конечно, он был отличный. За все время в ЦСКА, наверное, один из лучших, если не лучший. Мы с ним очень хорошо и общались, и дружили, очень позитивный, хороший парень. Я не могу сказать про него, как про тренера.

Но с теми качествами, которые у него есть, я думаю, он найдет общий язык с коллективом и с игроками, и все получится».

Кстати, найти общий язык с футболистками Оличу будет нетрудно. Он знает несколько языков и обращался к игрокам ЦСКА в момент представления по-русски.

Кроме того хорват открыт для прессы, он говорит с журналистами о тактике и вдохновляется Ван Галом и Ковачем. И даже не скрывает, что его главная цель — стать тренером одного из клубов Бундеслиги. С одной стороны, с такими амбициями тренера, у ЦСКА, действительно, все может получиться, с другой, — если будет результат, то Олич быстро уедет из России.

То, что неопытные иностранные наставники пробуют свои силы в российских клубах, не нравится многим, в том числе футбольному эксперту Константину Клещеву: «Премьер-лига превращается в какой-то полигон для молодых иностранных тренеров. Я бы предпочел, чтобы это был полигон для работы молодых российских тренеров, а, может быть, и немолодых российских тренеров, которых довольно много и которые по своему уровню совсем не уступают тем, кого приглашают из-за границы. Да, Олич знаком болельщикам ЦСКА, вместе с ним придет Красич, Рахимич. Образуется такой иностранный триумвират.

Я не уверен, что будет комфортно работать в клубе российским тренерам.

Но, на мой взгляд, все-таки Березуцкий был бы предпочтительнее в нынешнем контексте, тем более, что по опыту он не уступает Оличу».

Но главный посыл — назначение Олича на пост главного тренера ЦСКА за семь туров до финиша чемпионата РПЛ — ход очень рискованный. Армейские болельщики смотрят на все происходящее со сдержанным оптимизмом. Как у ЦСКА пойдет при новом наставнике, сейчас не знает никто, но выкладываться Олич будет на 100% — это точно. Попав в сборную Хорватии, он еще тогда сказал, что считает ключом к успеху самоотверженность и честность. Если эти качества помогут хорвату дать результат здесь и сейчас, то про его неопытность, уверен, быстро забудут.