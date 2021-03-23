Прокуратура раскрыла объем невыплат зарплаты в Воронежской области в год пандемии

По итогам 2020 года 18 предприятий в Воронежской области погасили задолженность по зарплате сотрудников в сумме на 210 млн руб. «после вмешательства прокуратуры». При этом на начало 2020-го задолженность предприятий по оплате труда составляла лишь 23,5 млн руб., сообщили в ведомстве.

«В течение 2020 года прошлого года после вмешательства прокуроров удалось восстановить право на оплату труда свыше 1 тыс. работников, занятых на 18 предприятиях, на общую сумму около 210 млн руб. По результатам прокурорских проверок к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 171 лицо. По материалам проверок возбуждено восемь уголовных дел»,— рассказали в прокуратуре.

Среди крупных кейсов в прокуратуре назвали погашение долгов на предприятиях, накопивших их еще до 2020-го. Это ООО «Комбинат хлебопродуктов Калачеевский» (7,1 млн руб.) и ООО «Грибановский машиностроительный завод» (3 млн руб.) С долгами сотрудникам на 13,3 млн руб. в 2020 год вошло ООО «Вудвилль», судя по сообщению прокуратуры, эта задолженность в полном объеме еще не погашена.

Уже в феврале 2021-го «в результате работы органов прокуратуры, следственного комитета и государственной инспекции труда» были выплачены почти 50 млн руб. задолженности работникам АО «Русавиаинтер», отметили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре отметили, что при выявлении грубых нарушений по невыплате зарплат добивались дисквалификации руководителя предприятия. К примеру, дважды такую ситуацию допустил гендиректор ООО СХП «ППХ «Заброденское» в Калачеевском районе. Мировой суд отстранил его от работы на год, после чего «нарушения законодательства устранены в полном объеме».

О ситуации на рынке труда в Черноземье в начале 2021 года — в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников