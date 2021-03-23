Нижегородская компания построит галерею в Перми за 4,2 млрд рублей

Правительство Пермского края 23 марта заключило контракт с нижегородским ООО «Лимакмаращстрой» (ГК Limak Marash, входит в турецкий холдинг LimakGroup) на строительство нового здания Пермской государственной художественной галереи стоимостью 4,2 млрд руб. Соответствующая информация опубликована на портале госуслуг.

Подрядчику предстоит к 2023 году возвести пятиэтажное здание площадью 21,6 тыс. кв. м на территории культурно-рекреационного пространства «Завод Шпагина» в Перми. Площадь объекта будет семь раз больше действующего помещения галереи.

Ранее «Лимакмаращстрой» аэровокзал аэропорта «Платов» в Ростове-на-Дону, новый терминал аэропорта Челябинска, аэропорты в Волгограде и Хабаровске, торговый центр «Столица» в Москве и другие крупные объекты.

По данным «СПАРК-Интерфакс», «Лимакмаращстрой» зарегистрировано с 2015 года. Уставный капитал составляет 250 тыс. руб. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Владельцами ООО «ЛимакмаращсСтрой» являются Баджаксыз Турхан Сердар (50%), Караджа Селчук (25%) и Эртем Эртан Оккеш (25%). Генеральный директор — Рагим Махмудов. Выручка компании по итогам 2019 года составила 7 млрд руб., чистая прибыль — 18,2 млн руб.

Подробнее о проекте – в материале “Ъ-Прикамье” «Галерея пошла на взлет».

Анастасия Еремина