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Возле Ледового дворца в Петербурге создадут общественное пространство

Общественное пространство будет создано возле станции метро «Проспект Большевиков» в Петербурге. Территорию, ограниченную улицей Коллонтай, проспектом Пятилеток и Клочковым переулком благоустроят.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, в квартале появятся прогулочные зоны, зона с Wi-Fi, скамейки с навесами, цветники, скейтборд-площадка, две велопарковки, качели, парковка и медиа зона с экранами и амфитеатр.

Территория будет доступна для лиц с ограниченными возможностями, освещена.

По данным ТАСС, общая стоимость работ составит 118,3 млн рублей, проект планируется реализовать до конца текущего года.

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