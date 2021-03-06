Возле Ледового дворца в Петербурге создадут общественное пространство

Общественное пространство будет создано возле станции метро «Проспект Большевиков» в Петербурге. Территорию, ограниченную улицей Коллонтай, проспектом Пятилеток и Клочковым переулком благоустроят.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, в квартале появятся прогулочные зоны, зона с Wi-Fi, скамейки с навесами, цветники, скейтборд-площадка, две велопарковки, качели, парковка и медиа зона с экранами и амфитеатр.

Территория будет доступна для лиц с ограниченными возможностями, освещена.

По данным ТАСС, общая стоимость работ составит 118,3 млн рублей, проект планируется реализовать до конца текущего года.