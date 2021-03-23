Второй участок Ивановского съезда отремонтирует тверская компания

На конкурс по ремонту второго участка Ивановского съезда в Нижнем Новгороде (от кремлевской стены до Кожевенного переулка) поступила только одна заявка — от ООО «Дорожная строительная компания» (ДСК, Тверская область). Ее признали соответствующей условиям. Контракт планируют заключить по начальной (максимальной) стоимости в 37,2 млн руб.

Ранее ДСК получила подряд по капитальному ремонту и первого участка съезда в кремле. Тогда компания также стала единственным участником на торгах, стоимость контракта составила 146,58 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Дорожная строительная компания» зарегистрирована в тверском поселке городского типа Кесовой Горе с 2003 года с минимальным уставным капиталом 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Компания принадлежит генеральному директору Сергею Голубеву. По итогам 2019 года при выручке в 15,3 млрд руб. чистая прибыль составила 35,9 млн руб. В Нижнем Новгороде компания строит транспортную развязку на улице Циолковского.

Анастасия Еремина