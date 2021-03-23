Чиновники не ожидают «полной деградации» реки Усманки после ее загрязнения в Липецкой области

Исследования воды в реке Усманке, протекающей в Липецкой и Воронежской областях, показали, что выбросы загрязняющих веществ не должны привести к «полной деградации» водного объекта. Об этом рассказала журналистам руководитель департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области Наталья Ветер.

По ее словам, специалисты департамента, узнав о произошедшем в конце 2020 года загрязнении в Липецкой области из СМИ, пятикратно произвели замеры в пяти точках на реке. Были обнаружены превышения предельно допустимых концентраций ряда загрязняющих веществ. Однако мор рыбы ниже территории Воронежского заповедника выявлен не был, а результаты анализов января 2021-го незначительно отличались от января 2020-го, подчеркнула госпожа Ветер. Она отметила, что окончательные выводы о состоянии реки можно будет сделать по итогам анализов, проведенных после половодья. Пока же ученые предварительно предполагают, что в период летнего отдыха воронежцев купание в реке будет разрешено.

Подробнее о загрязнении Усманки читайте в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин