В Суэцком канале сухогруз столкнулся с российским военным танкером

Сухогруз в Суэцком заливе задел кормовую часть российского военного танкера «Кола», сообщил Балтийской флот. Пострадавших в результате инцидента нет, разлива топлива не произошло. Российские военные заявили, что сухогруз «Арк Роял» нарушил правила судоходства.

«23 марта 2021 г. в 8:03 (мск) морской сухогруз "Арк Роял", следующий под флагом Барбадоса в Суэцком заливе (средняя часть Красного моря), нарушил правила судоходства и допустил навал на кормовую часть танкера Балтийского флота "Кола"»,— говорится в сообщении Балтфлота (цитата по «Интерфаксу»).

Капитану судна «Арк Роял», признавшему вину в нарушении правил судоходства, был заявлен морской протест. Российский танкер «Кола» продолжил движение по плану перехода.

«Кола» сопровождает в дальнем походе корвет Балтфлота «Стойкий». 19 марта сообщалось, что «Стойкий» и «Кола» зашли в Судан, где создается пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ.