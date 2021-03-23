Lexus анонсировал концепт-кар «нового поколения»

Компания Lexus анонсировала новый концепт-кар, вместе с которым дебютирует и новый фирменный стиль будущих автомобилей.

Как сообщает японский автопроизводитель, новинка «продемонстрирует обновленный бренд Lexus и следующее поколение автомобилей марки». Никакой детальной информации о модели, кроме единственного снимка-тизера, не приводится. Премьера концепт-кара состоится 30 марта.

Ранее, напомним, Lexus объявил о подготовке нового электромобиля с инновационной системой полного привода Direct4. Идет ли речь об одном и том же концепт-каре — неизвестно.