02 февраля, вторник
Войти в профиль
Авто

Коротко

Новости

все новости

Фото: Lexus

Lexus показал тизер нового электромобиля

Компания Lexus анонсировала новый электромобиль, который получит инновационную систему полного привода Direct4.

Как сообщает японский автопроизводитель, технология позволяет гибко контролировать передачу крутящего момента к каждому из колес от двух электромоторов, установленных на передней и задней осях, а также работать с тормозным усилием ради улучшения управляемости электромобиля.

Никакой другой информации о грядущей новинке пока нет. Судя по тизеру, модель получит дизайн в фирменном стиле современных Lexus с L-образными элементами в фарах, веретенообразной решеткой радиатора. Кроме того, у электромобиля появится светящийся логотип марки и визуально разделенная на две половины крыша.

Напомним, первым серийным электромобилем Lexus стал компактный кроссовер Lexus UX300e, показанный осенью 2019 года.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Ежемесячный журнал | все

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Справочная | все

Новинки и тест-драйвы | все

Партнерский материал

Автомобильная история | все

Автопилот на «Ъ-FM» | все

Люди и машины

Профиль пользователя