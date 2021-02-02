Lexus показал тизер нового электромобиля

Компания Lexus анонсировала новый электромобиль, который получит инновационную систему полного привода Direct4.

Как сообщает японский автопроизводитель, технология позволяет гибко контролировать передачу крутящего момента к каждому из колес от двух электромоторов, установленных на передней и задней осях, а также работать с тормозным усилием ради улучшения управляемости электромобиля.

Никакой другой информации о грядущей новинке пока нет. Судя по тизеру, модель получит дизайн в фирменном стиле современных Lexus с L-образными элементами в фарах, веретенообразной решеткой радиатора. Кроме того, у электромобиля появится светящийся логотип марки и визуально разделенная на две половины крыша.

Напомним, первым серийным электромобилем Lexus стал компактный кроссовер Lexus UX300e, показанный осенью 2019 года.