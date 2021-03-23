В Ростове готовят проект капитального ремонта горбольницы № 4

В Ростове-на-Дону начали разрабатывать проектно-сметную документацию на проведение капитального ремонта городской больницы № 4, сообщает пресс-служба городской администрации. На разработку проекта было выделено 11 млн руб. Планируется, что он будет готов в ноябре 2021 года.

Как уточняется в сообщении, больница была открыта в 1881 году и за все время в ней не проходил комплексный капитальный ремонт. В прошлом году в учреждении находился провизорный госпиталь, из-за чего проектирование работ по капитальному ремонту не финансировалось.

Напомним, в начале февраля прокуратура Ростовской области выявила нарушения санитарно-эпидемиологических требований в больнице № 4. Надзорное ведомство установила, что в учреждении нарушены санитарные требования при эксплуатации здания, в нем нет необходимых лекарств, которые включены в список жизненно важных, а также отсутствуют изделия для медицинских и диагностических процедур.

Наталья Шинкарева