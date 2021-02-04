Прокуратура нашла ряд нарушений санитарных норм в ростовской больнице № 4

Прокуратура Ростовской области выявила нарушения санитарно-эпидемиологических требований в ростовской больнице № 4. Информация нарушениях содержится в ответе на запрос депутата Заксобрания области Евгения Федяева, документ опубликован на его странице в Instagram. Депутат обратился в прокуратуру после того, как увидел видео одного из пациентов больницы.

В документе от надзорного ведомства сказано, что в больнице нарушены санитарные требования при эксплуатации здания, в больнице нет необходимых лекарств, которые включены в список жизненно важных, а также отсутствуют изделия для медицинских и диагностических процедур. Прокуратура подала иск с требованием обязать МБУЗ ГБ № 4 устранить выявленные нарушения.

Наталья Шинкарева