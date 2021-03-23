Застройщик «Краснодар Сити» избежал штрафа за нецелевое использование средств дольщиков

Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд отказал департаменту по надзору в строительной сфере Краснодарского края, который требовал оштрафовать застройщика «Краснодар Сити» за отвлечение на посторонние цели средств дольщиков на сумму 400 млн руб., сообщается на сайте суда (.pdf).

В конце 2019 года проверка на объекте «Краснодар Сити» (учредитель — экс-полпред президента в ДФО Константин Пуликовский) установила, что в одном из литеров застройщик израсходовал 203 млн руб. на цели, не связанные со строительством, в другом литере — 197 млн руб. Департамент выдал застройщику предписание восстановить средства дольщиков на расчетном счете предприятия, назначив контрольную проверку на март 2020 года, однако проверочные мероприятия были отменены из-за локдауна в связи с пандемией COVID-19. После окончания карантина надзорный орган инициировал привлечение застройщика к административной ответственности в виде штрафа на 100 тыс. руб., но суд пришел к выводу, что сроки давности истекли.

Как ранее писал “Ъ”, руководство ООО «Краснодар Сити» привлекается к уголовной ответственности за возможное хищение средств дольщиков, экс-директор компании Андрей Сигидин, депутат законодательного собрания края, в январе вышел под домашний арест после полугода пребывания под стражей. Сын Константина Пуликовского, бывший вице-губернатор края Сергей Пуликовский, подозревается в незаконном участии в предпринимательской деятельности в проекте «Краснодар Сити».

Подробнее об участии в скандале с «Краснодар Сити» Сергея Пуликовского читайте в материале “Ъ”.

Анна Перова, Краснодар