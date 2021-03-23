СПбГУ получит 278 млн рублей на модернизацию

Председатель федерального правительства Михаил Мишустин подписал указ о направлении 5 млрд рублей на модернизацию инфраструктуры высших учебных заведений страны. В число получателей средств вошел Санкт-Петербургский государственный университет.

Об подписании соответствующего распоряжения сообщается на сайте Правительства РФ. Всего СПбГУ получит 278550000 рублей на модернизацию, в том числе капитальный ремонт зданий. Отмечается, что средства уже предусмотрены в федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Кроме СПбГУ в число получателей средств вошли МГУ, РАНХиГС, Российская академия живописи Ильи Глазунова и учебные заведения нескольких министерств.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в СПбГУ открылась магистерская программа по подготовке экологических юристов.