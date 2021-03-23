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Toyota сертифицировала обновленную Camry для России

Компания Toyota сертифицировала обновленный седан Camry для России, получив на него одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

Согласно документу, опубликованному в базе Росстандарта, модель для российского рынка получит новые моторы — те же, что используются на кроссовере Toyota RAV4. Для обновленной Toyota Camry предложат бензиновые 150-сильный 2-литровый атмосферный агрегат с вариатором, 200-сильный 2,5-литровый двигатель в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Топовым мотором останется 249-сильный 3,5-литровый V6 вместе с 8-ступенчатым «автоматом».

Официальная премьера обновленной Toyota Camry для российского рынка должна состояться весной 2021 года. Вместе с комплектациями модели будет названа и стоимость автомобиля. Напомним, текущая версия седана стоит от 1,7 млн руб.

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