Медицинский стартап VideoOculograph стал лидером конкурса проектов Startup Tour в Уфе

Жюри конкурса Startup Tour в Уфе 22 марта присудило победу проекту VideoOculograph, который позволяет диагностировать и лечить глазные болезни без хирургических операций. Второе и третье место разделили инновационная технология переработки литий-ионных аккумуляторов и телемедицинское приложение, разработчики которого уже получили приглашение стать резидентами уфимского «IQ-парка».



В открытии мероприятия приняли участие Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров и Председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович. Они напомнили, что осенью 2019 года было подписано соглашение о взаимодействии при создании в Уфе технопарка в сфере высоких технологий «IQ-парк». Технопарк планируют открыть в конце мая, он получит статус регионального оператора «Сколково».

Аркадий Дворкович, Председатель Фонда «Сколково»: «Уже сейчас в Башкортостане работает 21 резидент „Сколково“, я уверен, что их число резко возрастет. Эти проекты, в основном, связаны с повышением эффективности нефтяного сектора, отвечая традиционной структуре экономики республики. Я знаю, что есть много команд, желающих работать и в других направлениях, сохраняя при этом сильную компетенцию в „нефтянке“. Сколтех участвует в консорциуме башкирских вузов, который развивает НОЦ, на финальной стадии находится подготовка к открытию в Уфе IQ-парка, и всё это, безусловно, является сигналом о готовности к нашему долгосрочному сотрудничеству».

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан: «Я хочу, чтобы во всем мире Башкирию знали как территорию успеха, лучшее место для инноваторов и стартаперов. В прошлом году мы добились очень важной для нас победы в федеральном конкурсе и создали в республике научно-образовательный центр мирового уровня. Башкирский наукоград станет центром развития экономики знаний, притяжения талантов, по сути, настоящей фабрикой стартапов. Мы ждем в нашей республике всех умных и талантливых. Поддержка и зеленый свет будут обеспечены каждому в равной степени».

Полуфиналистами конкурса технологических проектов Startup Tour 2021 в Уфе стали участники из Башкортостана, Москвы, Свердловской и Московской областей, Татарстана, Якутии и Алтайского края. После питч-презентаций в финал вышло по одному проекту в каждом из направлений конкурса.

Победителем трека «Биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве» стал проект VideoOculograph Анастасии Усановой из Красногорска. Комплексное решение для цифровой диагностики и неинвазивного лечения глазных болезней применяется уже в 16 медицинских центрах в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Ижевске, Екатеринбурге и других городах России. По словам Анастасии Усановой, компания планирует внедрить технологию в 200 клиниках до 2023 года. Проект победил и в гранд-финале, получив денежный приз в размере 300 тысяч рублей.

В треке «Информационные технологии» жюри выбрало проект Рима Сафиуллина Clouddocs, который уже пригласили стать резидентом «IQ-парка». Приложение с персональными медицинскими картами и личным консультантом рассчитано на миллениалов и любителей телемедицины. Победителем трека «Индустриальные и энергетические технологии» стала компания «Русский Кобальт» с инновационной технологией получения редкоземельных металлов из отработанных литий-ионных аккумуляторов. Все финалисты получили приглашения на самую масштабную стартап-конференцию в России и СНГ Startup Village, которая пройдет 27 и 28 мая в Инновационном центре «Сколково».

В рамках Startup Tour также состоялась дискуссия «Построение инновационной инфраструктуры Республики Башкортостан», посвященная созданию условий для развития технологического предпринимательства. В ней приняли участие первый заместитель премьер-министра — руководитель аппарата Правительства Республики Башкортостан Илшат Тажитдинов, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству Римма Бойцова, советник генерального директора VEB Ventures Дмитрий Политов и ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета Олег Баулин.

Столица Башкортостана стала вторым городом на маршруте Startup Tour 2021, уже 25 марта следующий региональный этап состоится в Самаре. В этом сезоне ежегодное мероприятие Фонда «Сколково» по развитию в российских регионах технологического предпринимательства проходит онлайн на сайте startup-tour.ru.

Startup Tour — самый масштабный проект в России, направленный на развитие культуры технологического предпринимательства и выявление в регионах перспективных инновационных стартапов. С 2011 года он побывал более чем в 100 городах, эксперты рассмотрели свыше 15 000 заявок, поданных на конкурс. В 2021 году Startup Tour пройдет онлайн, охватив восемь городов — Тверь, Уфу, Самару, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Краснодар, Томск, Мурманск. Организаторы мероприятия — Фонд «Сколково» и АНО «Сколково Форум». Участие бесплатное.